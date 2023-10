Genocide in Gaza? Dat weten we nog helemaal niet

OPINIE - Wat opvalt wanneer gevoelige brandhaarden opvlammen, is hoe onzorgvuldig het taalgebruik wordt. Zo wordt Israël al sinds jaar en dag beschuldigd van een genocide op de Palestijnse bevolking, hoewel die bevolking onder Israëlische bezetting gestaag groeit. Dat valt dan wel de merkwaardigste genocide in de geschiedenis van de mensheid te noemen.

Nu de Israëlische overheid de Gazastrook weer bombardeert in reactie op zo’n beetje de gruwelijkste terreurdaad uit de geschiedenis van het Israëlisch-Palestijnse conflict, zoemt het G-woord weer rond. En niet enkel in de mond van verklaarde tegenstanders van Israël.

‘Textbook case’

De Israëlische historicus Raz Segal noemde de huidige belegering van Gaza onlangs ‘a textbook case of genocide‘. Een casus die de definitie uit de handboeken nauwgezet volgt dus. Segal is niet één van de minsten op dit gebied: hij schreef meerdere boeken over de holocaust in Karpato-Roethenië en geeft leiding aan het masterprogramma voor Holocaust and Genocide Studies aan de Stockton Universiteit in New Jersey.

Segal zoomt daarbij vooral in op de intentie om Gaza van de kaart te vegen, zoals geuit door mediamakers, de bestempeling van Hamas als ‘boosaardig’ door internationale leiders en de afkondiging van de Israëlische minister van defensie Yoav Gallant van een complete afsluiting van de Gazastrook.

No electricity, no food, no water, no fuel. Everything is closed. We are fighting human animals, and we will act accordingly.

Genocidedefinitie VN

Het ontmenselijkend taalgebruik is tekenend. Tel daar bovenop, redeneert Segal, dat Israël buitensporig veel bommen afwerpt op een dichtbevolkt stukje gebied en daarbij niet kijkt op honderd burgerdoden meer of minder, en je hoeft met de genocidedefinitie van de VN ernaast enkel nog een invuloefening te doen.

Die definitie heeft het namelijk over het doden of het ernstig verwonden van leden van een groep die men uit wil roeien, of het veroorzaken van ernstig psychisch trauma, of ook het moedwillig opleggen van levensomstandigheden die gericht zijn op de (gehele of gedeeltelijke) lichamelijke vernietiging van de groep.

Nakba

Zou het echter werkelijk zo simpel zijn? Wat nu als Egypte de grens open zet en anderhalf miljoen Gazanen de wijk nemen naar de Sinaï-woestijn? Sterker nog, Segal begint zijn gedachtengang met die mogelijkheid:

Israel’s campaign to displace Gazans—and potentially expel them altogether into Egypt—is yet another chapter in the Nakba, in which an estimated 750,000 Palestinians were driven from their homes during the 1948 war that led to the creation of the State of Israel.

De Nakba wordt echter vrijwel nooit als genocide betiteld, maar steevast als etnische zuivering. Ondanks het feit dat zionistische terreurgroepen tal van Arabieren vermoordden om de Palestijnse bevolking angst aan te jagen. En die Nakba lijkt me vooralsnog toch een stuk catastrofaler dan wat op dit moment in de Gazastrook plaatsheeft.

Vraagteken

Desalniettemin kun je volgens Segal in de huidige gebeurtenissen ook een volkerenmoord zien. Op grond waarvan, denk ik dan? De vermeende intentie? De belegering van Gaza is amper een week onderweg. Zullen we niet eerst even afwachten hoe een en ander zich ontwikkelt, voordat we er een definitief etiket op plakken?

Zet er desnoods een vraagteken achter: de belegering van Gaza, een genocide in wording? Ja, zou kunnen. Maar dat weten we op dit moment dus nog niet.