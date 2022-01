Excuses: de lijm voor sociale relaties?

Excuses zijn de lijm om misstappen te herstellen. Maar hoe werken ze precies? En kunnen verontschuldigingen elk conflict uit de weg ruimen?

April 2017. Frisdrankbedrijf Pepsi lanceert zijn nieuwste reclamespotje. In het filmpje zien we een vrolijke groep Black Lives Matter-demonstranten van verschillende etniciteiten door een stad bewegen, met realityster Kendall Jenner in hun midden. De sfeer is vrolijk en uitbundig. Plots komt de protesterende massa tegenover de politie te staan. De sfeer wordt gespannen. Totdat Jenner naar voren stapt. Ze biedt een agent een blikje Pepsi aan. Het geluid van het blikje doet het feest weer losbarsten.

Pepsi’s bruisende commercial probeert een positieve boodschap uit te stralen over samenzijn, gelijkheid en acceptatie. Het effect was echter minder positief. De campagne werd op sociale media overspoeld met boze reacties. Ook Kendall Jenner kreeg de volle laag.

Wat ging hier mis? Critici namen aanstoot aan de manier waarop Pepsi de Black Lives Matter-protesten portretteerde. De commercial zou hun strijd tegen racisme en onrecht niet serieus nemen. Kendall Jenner die met één blikje cola dit complexe conflict oplost? Zo makkelijk gaat dat niet. Pepsi nam de kritiek ter harte en bood zijn excuses aan door het volgende bericht te verspreiden:

“Pepsi was trying to project a global message of unity, peace and understanding. Clearly we missed the mark, and we apologize. We did not intend to make light of any serious issue. We are removing the content and halting any further rollout. We also apologize for putting Kendall Jenner in this position.”

Waarom we sorry zeggen

“Een zeldzaam voorbeeld van een goede, succesvolle verontschuldiging”, aldus communicatiewetenschapper dr. Daniël Janssen (UU). Hij bestudeert de rol die deze excuses spelen in crisiscommunicaties. Wij vroegen hem naar de functie, de effecten en de do’s en don’ts van deze taaluitingen. Excuses spelen een belangrijke rol in het onderhouden van relaties met anderen, legt Janssen uit. Onze sociale interacties zijn gebouwd op gedeelde normen, waarden en verwachtingen. Als zo’n norm in het sociale verkeer overtreden wordt, komt de relatie onder druk te staan.

In het geval Pepsi signaleerden de kijkers van het filmpje zo’n overtreding. Pepsi kan het toch niet maken om zo licht om te springen met zo’n serieus onderwerp als discriminatie? Snapt Pepsi dan niet hoe gevoelig en complex de problemen zijn? De verhoudingen tussen het bedrijf en publiek stonden op scherp. “Als sociale dieren bij uitstek hebben mensen graag een goede, soepele verstandhouding met de medemens. We zijn erbij gebaat om conflicten snel op te lossen. Excuses kunnen daarbij helpen,” aldus Janssen. Ze functioneren als eerste laagje lijm in het herstellen van een geschonden relatie. Sorry zeggen tempert de woede van de ander en haalt de angel uit de pijnlijke situatie.

Hoe zeg je sorry?

Maar alleen ‘sorry’ zeggen is doorgaans niet genoeg, benadrukt Janssen. Dat is te dubbelzinnig, want waarvoor zeg je sorry en waarom? De essentie van iedere geslaagde verontschuldiging, groot of klein, moet zijn: verantwoordelijkheid nemen voor je misstap. Janssen: “Door je excuses aan te bieden, leg je de schuld bij jezelf neer en neem je die weg bij de ander.” In het geval van bovenstaande commercial is het is niet de kijker die boodschap verkeerd geïnterpreteerd heeft. Pepsi heeft een inschattingsfout gemaakt.

Naast deze spijtbetuiging bevatten succesvolle excuses doorgaans de volgende componenten, somt Janssen op: een specificering van de overtreding; een verklaring waarin je laat zien dat je de overtreden norm wel degelijk erkent en respecteert; een uiting van empathie, waarmee je het rotgevoel van de ander erkent; een aanbod om de schade te herstellen en eventueel een belofte dat het niet opnieuw zal gebeuren.

Pepsi’s bericht bevat bijna al deze onderdelen: We bieden onze excuses aan (spijtbetuiging). Wíj hebben de plank misgeslagen, niet Kendall Jenner (verantwoordelijkheid nemen). Het was niet onze intentie om licht om te springen met een serieuze kwestie als het BLM-protest. We wilden juist vrede en eendracht uitstralen (uitleg, erkenning van norm en uiting van empathie). We verwijderen het filmpje (reparatie). Na Pepsi’s verontschuldiging verstomde dan ook de kritiek en wist Pepsi zijn reputatie te redden.