Duitsland worstelt met extreemrechts

ELDERS - Hoe vinden we een balans tussen de bestrijding van extreemrechts geweld en de handhaving van burgerrechten?

Een onderzoek naar aanhangers van extreemrechtse ideeën bij de Duitse politie heeft 377 incidenten in drie jaar tijd aan het licht gebracht. In de meeste gevallen gaat het om strafbare uitspraken of symbolen in chatgroepen. Volgens minister Seehofer van Binnenlandse Zaken is er geen ‘structureel probleem’. Het zou gaan om een kleine minderheid, minder dan 1% van het totaal aantal agenten. Maar de Binnenlandse Veiligheidsdienst die het onderzoek uitvoerde waarschuwt dat de aantallen waarschijnlijk groter zijn. Na afloop van het onderzoek zijn recent in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen nog chatgroepen van in totaal 29 agenten ontdekt waarin extreemrechtse propaganda wordt verspreid.

Ook een deel van het leger is geïnfecteerd met extreemrechtse denkbeelden. Afgelopen zomer leidde dat tot de opheffing van de tweede compagnie van het Kommando Spezialkräfte (KSK), een elite-eenheid die in het nieuws kwam vanwege het gebruik van nazi-symbolen. In mei werd een officier, Franco A., opgepakt omdat hij een wapenarsenaal en explosieven in huis bleek te hebben, samen met nazigerelateerde objecten. Hij zou een aanslag aan hebben voorbereid. De onderzoeken naar Franco A., hebben meer verbanden blootgelegd met het commando van de KSK dan voorheen bekend waren. De extreem-rechtse sympathieën van A. waren wel al jaren bekend bij de legerleiding, maar die greep niet in. Voormalig minister van Defensie, thans voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, kreeg hiervoor scherpe kritiek te verduren. Haar opvolgster Annegret Kramp-Karrenbauer (ook CDU) handelde doortastender. Nadat ook een medewerker van de Militaire Inlichtingendienst in opspraak kwam vanwege de wapenvondst bij Franco A. verloor de minister het vertrouwen in de leiding van de dienst. Woensdag benoemde ze een nieuwe chef, de juriste Martina Rosenberg.

Aantal extremisten stijgt

De Binnenlandse Veiligheidsdienst rapporteerde over 2019 een stijging van het aantal extremisten en extremistische incidenten. Meer dan 22.300 misdrijven hadden in 2019 een extreem-rechtse achtergrond, 6400 werden door de dienst toegeschreven aan extreem-links. Het aantal geweldsmisdrijven daalde vorig jaar, maar blijft zorgelijk. De Veiligheidsdienst maakt zich met name zorgen over het wapenbezit bij extreemrechts.

Bij alle ophef in de afgelopen jaren over islamitisch gerelateerd geweld leek Duitsland tot voor kort het extreemrechts geweld te veronachtzamen. Een rechtsextremistische aanslag bij het Oktoberfest in München in 1980 is opnieuw onderzocht op betrokkenheid van neonazi’s. Veel bewijsmateriaal bleek voortijdig vernietigd zodat de rechter er nu geen ontwijfelbare uitspraak over kon doen. Het vermoeden is echter niet weggenomen dat het hier wel degelijk ging om een poging van extreemrechts om de verkiezingen van een nieuwe Bondskanselier ten gunste van Joseph Strauss te beïnvloeden. De NSU-moorden van begin deze eeuw werden lange tijd behandeld als ‘gewone’ misdaden. Meer dan dertig inlichtingendiensten hebben jarenlang langs elkaar heen gewerkt, feiten voor elkaar verzwegen of niet gecommuniceerd. De autoriteiten wilden niet onderkennen dat de daders in extreem-rechtse hoek moesten worden gezocht. En de suggestie was dat extreemrechts gedachtegoed bij politie en inlichtingendiensten hiervoor mede verantwoordelijk was.

Maar na de moord op CDU-politicus Walter Lübke, de antisemitisch gemotiveerde aanslag in Halle en het bloedbad in Hanau, kan Duitsland er niet meer omheen. Dertig jaar na de Duitse hereniging is extreem rechts geweld geen marginaal verschijnsel meer.

Haatzaaien

In het politieke debat over de aanpak van extreemrechts spelen haatzaaiende uitingen via sociale media een grote rol. Het idee leeft sterk dat geweld voorkomen kan worden door de bestrijding van foute denkbeelden en het verhinderen van de verspreiding daarvan. Maatregelen om de vrijheid en de privacy op internet te beperken raken echter ook aan klassieke burgerrechten waar de meerderheid van de Duitse bevolking tegen de achtergrond van hun geschiedenis zeer aan hecht. Waar is een balans te vinden tussen effectieve bestrijding van haatzaaien en de handhaving van de vrijheid van meningsuiting en de privacy van internetgebruikers?

In 2017 voerde Duitsland de Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) in. De wet verplichtte Facebook haatzaaiende uitingen binnen 24 uur van het internet te halen op straffe van een boete. Tegenstanders vreesden dat Facebook om elk risico te vermijden op grote schaal berichten zou gaan censureren. Na drie jaar stelt de regering nu een aanscherping van de wet voor die internetbedrijven tot een meer pro-actieve houding moet aansporen en die het voor internetgebruikers makkelijker moet maken om mogelijke overtredingen te rapporteren. De wijzigingen zijn in juni al voor een deel goedgekeurd door het parlement.

De NetzDG is een voorbeeld geworden voor wetgeving in andere landen. In juni publiceerde de Europese Commissie een nieuw EU-breed pakket aan maatregelen, Digital Services Act Package. Dat gaat het Duitse debat over wetgeving tegen haatzaaien ongetwijfeld op Europees niveau trekken.

Hardere maatregelen

Een van de critici die de Duitse wetgeving tot op heden nog niet ver genoeg vindt gaan is oud-minister Renate Künast (Groenen). Zij heeft een proces aangespannen tegen Facebook om de identiteit te onthullen van degenen die haar op internet aanvallen en haar reputatie besmeuren. Tot nu toe heeft ze weinig succes. Maar ze gaat door met procederen om ook anderen te laten zien dat je je niet moet neerleggen bij smaad en belediging. Ze wordt gesteund door de organisatie HateAid die zegt dat er voor slachtoffers van haatuitingen nog steeds geen goede legale weg is om terug te vechten, ondanks de aanpassingen in de wet.

Duitsland als voorbeeld

Van de andere kant wordt gewaarschuwd tegen vergaande aantasting van burgerrechten. De vrees dat mensen buiten de rechterlijke macht om door content-beheerders kunnen worden aangeklaagd blijft groot. Rechters maken afwegingen. Platformbeheerders installeren een algoritme. Elisabeth Niekrenz van de Digitale Gesellschaft zegt dat “de maatregelen die zijn voorgesteld, het recht van mensen op informatieve zelfbeschikking schenden, de deur openen voor meer toezicht, rechtshandhavingsinstanties meer bevoegdheden geven om in te grijpen en zorgen voor meer verzameling en opslag van gegevens.”

In februari, toen het eerste wijzigingsvoorstel voor de NetzDG voorlag stuurde de Digitale Gesellschaf met een aantal andere organisaties een brief naar de vereantwoordelijke minister Christine Lambrecht. De ondertekenaars waarschuwen voor de privatisering van de rechtspraak. Ze wijzen verder op mogelijke aantasting van de privacy en het beperken van de bronbescherming voor journalisten. Ze drongen er op aan de bestaande wet eerst goed te evalueren, meer empirische gegevens te verzamelen over het effect van de omstreden uitingen, en politie en justitie in kwaliteit en kwantiteit beter voor uit te rusten voor de aanpak van internetcriminaliteit. Met een beroep op Duitsland als voorbeeld voor de handhaving van grondrechten riepen ze de minister op vooralsnog af te zien van het indienen van de wetswijzigingen: