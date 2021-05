Democratische oppositie in Albanië behaalt geen meerderheid

Ondanks het teleurstellende resultaat bij de verkiezingen van afgelopen zondag is de Democratische Partij in Albanië vastbesloten de strijd voor democratie voort te zetten. Partijleider Lulzim Basha (foto) noemde de verkiezingen, die door de regerende Socialistische Partij van Edi Rama voor de derde keer werden gewonnen, een ‘electorale slachting’. ‘De SP was voor ons geen gewone politieke opponent, volgens Basha. ‘We moesten strijd leveren met een regime dat alles op alles zette om eerlijke verkiezingen om zeep te helpen. Ze gebruikten miljoenen corrupte vergunningen, stalen de persoonlijke gegevens van Albanese burgers, gebruikten criminelen en bendes, bedreigden en chanteerden kiezers, de administratie, journalisten en de media.’ Hij heeft alle gegevens van alle stembureaus opgevraagd ter controle. De oppositie maakt ook een zaak van het buitengewoon hoge percentage van 5% ongeldige stemmen. Dat zou te maken hebben met onduidelijkheden op het stemformulier waar makkelijk mee gesjoemeld kon worden.



De Democratische Partij won weliswaar 13 zetels, maar dat was niet genoeg om de oppositie in het parlement aan een meerderheid te helpen. Een andere oppositiepartij, de Socialistische Beweging voor Integratie van Monika Kryemadhi, de vrouw van president Ilir Meta, die in 2004 brak met Rama, verloor vijftien zetels. Als het aan de SP ligt moet de president opkrassen. Kryemadhi feliciteerde de oligarchen en de criminele bendes, de ‘echte winnaars’ van de verkiezingen. Ze klaagde het kopen van stemmen aan in Durrës, Korçë and Berat. Ook de toezichthouders van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) zijn kritisch: ‘De toon van enkele vooraanstaande politici tijdens de campagne, was confronterend, en tegelijkertijd verschaften de media de kiezers geen essentiële informatie om hun keuze te maken. Het voorkomen van het kopen van stemmen in het hele land was ook zorgwekkend.’

Flutura Açka, de Nederlands-Albanese schrijfster, heeft in het district Elbasan voor de Democratische Partij een parlementszetel behaald. Toch is zij zwaar teleurgesteld over de resultaten van haar partij en de winst van Rama. Die krijgt nu nog meer macht om zijn corrupte politiek voort te zetten. Het is buitengewoon pijnlijk om te merken dat sommige buitenlandse vertegenwoordigers doen alsof dit normaal is. Het is dictatuur. ‘Albaniërs zijn ontwaakt met hoofdpijn’, schreef ze in een gedicht dat ik via whatsapp kreeg doorgestuurd, ‘ze hadden tickets geboekt voor een ander land, maar nu drukken de boeven een brandende sigaar uit op mijn rug’.

Volledige controle

Op het nieuwsblog Exit.al geeft Vincent van Gerven Oei een verklaring voor de winst van Rama’s SP. Het komt er eenvoudig op neer dat Rama de volledige controle heeft over alle aspecten van de Albanese staat. Dat ligt voor een deel ook aan de oppositie die in februari 2019 besloot en masse uit het parlement te vertrekken. Daarmee lag voor Rama de weg open om afgelopen najaar het verkiezingsdraaiboek naar zijn hand te zetten. Er kwam een drempel van landelijk 1% voor onafhankelijke kandidaten en een verbod op coalities voorafgaand aan de verkiezingen. De eerste maatregel maakte het voor lokaal bekende kandidaten die slechts in een district op de lijst stonden feitelijk onmogelijk om een zetel te bemachtigen. Zo slaagden de onafhankelijke kandidaten die geliëerd waren aan de Kosovaarse partij Vetenvedoshe er niet in gekozen te worden, ondanks de openlijke steun van de Kosovaarse premier Kurti. De tweede maatregel was een rem op vereniging van de oppositie. De boycot van de lokale verkiezingen in 2019 door de oppositie heeft de SP vervolgens een volledige controle gegeven over de lokale overheid met alle informatie en praktische voordelen die bruikbaar zijn in een verkiezingscampagne. De SP wist ook toegang te krijgentot een database met persoonsgegevens van de hoofdstad Tirana die vrijwilligers konden gebruiken in de campagne, onder andere voor huisbezoek. De ontrole die Rama heeft over alle grote media in Albanië voltooit het plaatje van een autoritair, door cliëntelisme en corruptie in stand gehouden regime.

‘Koloniaal’

Van Gerven Oei, die al jaren in Albanië woont en werkt, laakt in zijn commentaar de ‘koloniale houding’ van de grote mogendheden:

Er moet nogmaals worden benadrukt dat de EU en de VS niet geïnteresseerd zijn in democratie in Albanië; ze zijn geïnteresseerd in stabiliteit in de Westelijke Balkan. Edi Rama zorgt voor stabiliteit. Stabiliteit is wenselijk. Daarom is Edi Rama wenselijk. Al het andere – corruptie, misdaad, braindrain, ecologische vernietiging, armoede – is een bijzaak.

De NAVO is maandag begonnen met grootscheepse oefeningen in Albanië waar duizenden Amerikanen en andere bondgenoten aan deelnemen. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de haven van Dürres het toneel is voor militaire operaties. NAVO-woordvoerder Kolonel Joseph Scrocca: ‘Albanië, een trouwe NAVO-bondgenoot sinds 2009, is een gewaardeerde veiligheidspartner – zowel regionaal als wereldwijd.’