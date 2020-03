De maakbaarheid van een gezonde samenleving

COLUMN - “Het coronavirus deelt nu al een gevoelige klap uit aan de globalisering” (Trouw, 21 maart).

“De staat blijkt twee keer in twaalf jaar tijd onmisbaar om de wereld voor een depressie te behoeden. Het neoliberalisme is nu echt dood, maar wat komt er in de plaats?” (MO*, 19 maart).

“Er is momentum voor grote veranderingen” (Volkskrant, 20 maart)

In plaats van in één keer de draconische maatregelen te treffen die een Chinees communistische bestuurde staat nam, wordt in ons land eerst geëxperimenteerd met het vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid van het individu en stapje voor stapje naar een algehele noodtoestand toegewerkt.

Nog even en ‘gans het raderwerk staat stil’ omdat het coronavirus dat zo wil.

Optimisten beweren dat uit deze crisis heel wat te leren is en die lessen toegepast moeten worden als we weer gezond zijn. Is het mogelijk, terwijl er hard getimmerd wordt aan de inrichting van de huidige zieke samenleving, te werken aan de maakbaarheid van een gezonde maatschappij?

Testen, testen, testen

Het enige vuiltje aan de lucht lijkt het virus te zijn. Verder knapt de boel aardig op omdat er minder met de auto wordt gereden (van 130 via 100 naar 0 km maximumsnelheid), er minder wordt gevlogen en de industrie op een lager pitje draait.

Nu dus bodem- water en luchtmonsters nemen en vergelijken met de testen toen de maatschappij op volle toeren draaide.

De gebieden meten waar nog wel volop wordt gewerkt (de agrarische sector) en kijken of ze nu meer stikstof produceren dan de industrie.

En stoppen met draagvlakpeilingen. Blijkbaar kunnen maatregelen die het klimaat ten goede komen in korte tijd worden ingevoerd zonder dat de meute het Binnenhof bestormt.

De snelheid van geld

Het moet gezegd: nog sneller dan er werd bezuinigd, wordt nu de staatskas getrokken om te redden wat er economisch te redden valt. En gezien de hoeveelheid aanvragen zijn maar weinig mensen echt principieel tegen staatsbemoeienis.

Opvallend ook dat het voor een deel om staatsgiften gaat die niet terugbetaald hoeven te worden. Een wonderbaarlijk snelle invoering van het basisinkomen.

Zzp’ers die in de maatschappelijke- en gezondheidszorg werken zouden nu een baan aangeboden kunnen worden in plaats van een nummertje bij het loket van de gemeentelijke bijstandsdienst.

Eén dingetje zou het kabinet nog toe moeten voegen aan het hulppakket: als de crisis voorbij is gaan we het níét verhalen op de sectoren die gewoonlijk de klos zijn als het begrotingstekort geminimaliseerd moet worden.

Crisisbestendigheid

Al jaren houdt de overheid ons voor: wees goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten. Maar zoals er toch altijd weer mensen zijn die niet naar de overheid luisteren en gezellig op minder dan 1,5 meter afstand massaal er op uittrokken, zo waren er ook talloze lieden die blijkbaar vergeten een noodpakket paraat te hebben.

Dus hamsterden ze in luttele uren “flessen water. houdbaar eten, desinfecterende handgel en verzorgingsartikelen zoals wc-papier, zeep en maandverband”, een paar van de zaken die de overheid al voor u op het lijstje van noodpakketten had staan nog voor het coronavirus hier toesloeg.

De overheid is beter dan de burger voorbereid op een ziektegolf en epidemie. De actieplannen die klaar zouden liggen “waarin staat wat hulpverleners, huisartsen en ziekenhuizen moeten doen bij een uitbraak”, blijken te werken, gezien de snelheid waarmee crisisteams zijn gevormd en de zorg op volle toeren draaide.

Maar hoe kan het dat de overheid zelf zich toch in allerlei bochten moet wringen om aan mondkapjes te komen en IC-capaciteit uit te breiden? Voor een volgende keer (want die komt zeker) zijn er wel wat details die beter voorbereid kunnen worden.

Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan

Klimaat, economie en crisisaanpak. Zomaar drie dingen waaraan nu al gewerkt kan worden omdat we (staat en burgerij) laten zien dat het kan. En dan hebben we het nog niets eens gehad over een ander soort globalisering, een andere rol voor de banken, een ander consumptiepatroon (met name van dierlijk voedsel) en de faillissementsaanvraag voor het neoliberalisme.