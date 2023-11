De lange arm van Israël

COLUMN - Lodewijk Asscher vindt dat een cartoon van Jos Collignon in De Volkskrant over het antisemitisme in Nederland te ver gaat. De tekening laat een lange arm met davidster zien en een dikke duim met de tekst ‘O-ver-al herlevend antisemitisme’ naast een tv die beelden van Gaza vertoont met daarboven de tekst ‘2 weken onschuldigen bombarderen, 10.000 doden waarionder 4000 kinderen. Asscher schrijft niet terug te willen vallen in oude angsten van zijn familie: ‘Als mijn krant, de Volkskrant, op de dag van de herdenking van de Kristallnacht een spotprent plaatst met de boodschap dat de Joden het antisemitisme zelf verzinnen als onderdeel van de zogenaamde ‘lange arm’ van Israël, dan is een grens bereikt.’

Asscher verwijst naar een bericht in Het Parool waarin staat dat het CIDI een toename van antisemitische incidenten heeft geconstateerd van 818% sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas. Op de website van het CIDI staan enkele pijnlijke voorbeelden. Het CIDI heeft in tien niet nader genoemde gevallen aangifte gedaan, maar geeft verder geen details.’Hoewel we tijdens eerdere conflictperiodes een stijging zagen in het aantal antisemitische incidenten was deze nooit eerder zo significant als nu.’ Kritiek op Israël zou niet meegenomen zijn bij het registreren van de incidenten.

De hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klok, verdedigt Collignon, naar mijn mening terecht. Collignon wilde het punt maken dat er -en dan met name door het CIDI- “te snel wordt gesproken over antisemitisme terwijl er in feite kritiek is op Israël”, legt hij uit in een uitzending van het Mediaforum. ‘Dat Collignon zegt dat hij sommige antisemitische beschuldigingen een “verzinsel” vindt, moet volgens hem kunnen. ‘Ik vind het ook goed dat daar debat over is. Ik vind het ook goed dat Lodewijk Asscher daarop reageert. Ik vind het heel belangrijk dat alles gezegd kan worden binnen de grenzen van de wet.’ Hij is ook wat ongelukkig met alle reacties op de cartoon, maar zijn vraag bij de beoordeling van cartoons is altijd of er goede redenen zijn om een tekening te weigeren. En die waren er in dit geval naar zijn idee niet. Het ging hier niet over raciale stereotypen.

De voorstelling van het CIDI als ‘de lange arm van de Israëlische regering’ zou ik geen karikatuur meer willen noemen. De ‘dikke duim’ die verzinsels suggereert kan de organisatie wel als een belediging kunnen opvatten. Een belediging, echter, die niet uit de lucht komt vallen gezien de al jarenlang herhaalde pogingen van het CIDI om geweld en onrecht van Israël jegens de Palestijnen weg te poetsen achter klaagzangen over antisemitisme. De organisatie zou een stuk geloofwaardiger overkomen als men daarbij ook afstand durft te nemen van de gruwelijke wraakzucht van het huidige Israëlische bewind. Maar het CIDI schrijft zonder in te gaan op wat er in Gaza gebeurt: ‘Het lijkt alsof Israel wordt gebruikt om Joden mee te slaan.’ Met alle begrip voor Asschers familiegeschiedenis vind ik het onbegrijpelijk dat een verstandig politicus als hij daarin meegaat.