ACHTERGROND - Omdat Black Friday een donkere dag is voor moeder aarde, ontstond een paar jaar geleden de groene tegenhanger: Green Friday! Je hebt er vast van gehoord, en zo niet: dan nu wel. Beide dagen vinden plaats op de vrijdag na Thanksgiving en dat is morgen, 25 november.

Ik ga ervan uit dat je het idee van Black Friday kent. Het is niet moeilijk; men wordt massaal naar winkels gelokt met hoge kortingen. Op internet leggen veel websites met plezier (en de strategie om je te verleiden tot aankopen doen) uit waar het vandaan komt, dus dat kan je nalezen.

De groene variant

Wat moet Green Friday dan voorstellen? Ook dat wordt volop uitgelegd*. Bovenal is Green Friday een bewustwordingscampagne die aandacht vestigt op overconsumptie en die laat zien dat het anders kan. Zo kan je namelijk ook géén spullen kopen op Black Friday (wie had dat gedacht!) en in plaats daarvan, ik noem maar wat, bomen planten.

Bomen planten? Ja, echt. In Nederland wordt Green Friday georganiseerd door Trees for All, een ANBI-stichting die al 23 jaar bomen plant in Nederland en in het buitenland. Trees for All heeft naar eigen zeggen al 6,8 miljoen bomen en struiken geplant. En ze hebben zich ontfermd over Green Friday. Zelf schrijven ze dat Green Friday hun initiatief is, maar elders lees ik dat het in Frankrijk is begonnen. Volgens Wikipedia vindt ‘Buy Nothing Day’, wat ook zoiets is, al sinds 1997 plaats op dezelfde dag als Black Friday. Het is me dus niet helemaal duidelijk hoe het zit, en het maakt me eigenlijk ook niks uit. Het is in ieder geval een sympathieke actie voor een goed doel.

Nog ééntje dan: Een andere grote Green Friday-speler is Dille & Kamille die in 2018 is begonnen met Green Friday en die op de bewuste dag hun winkels en webwinkel sluit. Het personeel gaat die dag de natuur in om vrijwilligerswerk te doen. Dat leek mij niet zó radicaal eigenlijk, maar dat blijkt het wel te zijn want alle websites benoemen het. Daarom herhaal ik het ook maar braaf. Zo kan het dus uitpakken als je slim en duurzaam campagne voert.

Bomen planten

Ieder bedrijf kan meedoen aan de groene dag! Dat doe je door: geen kortingen aan te bieden op Black Friday, Green Friday-acties en -campagnes op te zetten, en te doneren aan Trees for All. Trees for All gebruikt het geld om bomen te planten in het ‘Green Friday Forest’ in de buurt van Roosendaal. Bedrijven die meedoen komen op deze mooie webpagina van Trees for All te staan. (Leuk om even overheen te scrollen!)

Als je dit leest als ondernemer en je wil nog meedoen, ben je wel wat aan te late kant, het festijn is inmiddels morgen al. Maar je kan vast nog meedoen! Sowieso kan je er op je eigen manier aandacht aan schenken of aan bijdragen, daar is de stichting niet per se voor nodig. En doneren en bomen laten planten kan altijd natuurlijk.

Als je dit leest als niet-ondernemer ofwel consument en je wil meedoen: dat kan ook! Het werkt zo: koop geen Black Friday-deals en doneer in plaats daarvan aan Trees for All. Makkelijk hè? Voor een tientje heb je al 2 bomen mogelijk gemaakt. En, bonus: je mag wel meedoen aan Green Friday-acties! Dus als je een aandrang voelt om geld uit te geven aan iets anders dan bomen, dan kan dat bij bedrijven uit het overzicht. Deze bedrijven planten bijvoorbeeld een boom voor iedere bestelling, of zoiets. Bekijk hun websites voor de acties. Als je niks ziet staan, hebben ze wellicht gewoon zelf wat bomen gesponsord en is dat niet direct gekoppeld aan aankopen van klanten.

Je eigen duurzame acties

Trees for All speelt zichzelf flink in de kijker met deze campagne, maar je kan ook zonder de stichting op je eigen manier bijdragen. Zo houden sommige bedrijven in deze najaarsweken hun eigen duurzame of sociale acties zonder zich aan te sluiten bij de campagne. Zij staan dan ook niet in het kekke overzicht. Ik heb al meerdere leuke actie-varianten voorbij zien komen in mijn inbox. Zo was er Warm Friday waarbij een kledingwinkel kleding doneerde aan een kledingbank, en is er Fair Friday waarbij een kledingmerk 5% van hun omzet doneert aan een stichting.

Ik was benieuwd naar meer, maar ik heb geen overzicht gevonden van dit soort ongerelateerde acties. Dat viel te verwachten. Mocht je ook geïnteresseerd zijn, dan kan je natuurlijk (overzichten van) eerlijke en duurzame bedrijven opzoeken en zelf kijken of zij iets speciaals doen op deze speciale dag.

Maar terwijl Black Friday en Green Friday één dag zijn, is overconsumptie iedere dag van het jaar een probleem. In die zin maakt het niet uit op welke dag je je spullen koopt, als je maar goed nadenkt over of je de spullen echt nodig hebt of wilt hebben en het niet slechts een impulsaankoop is. Bij iedere aankoop die je overweegt, heb je de mogelijkheid om te kiezen voor de meest duurzame en eerlijke variant of verkoper. Duurzame en eerlijke bedrijven opzoeken en daar je aankopen doen kan iedere dag van het jaar.

Hoe dan ook, je hoeft dus helemaal niks te kopen op Black Friday en ook niet op Green Friday. Maar mocht je toch graag mee willen doen met de koopgekte of toevallig iets nodig hebben, overweeg dan te gaan voor de groene variant.

* Kijk bij het lezen over Green Friday uit dat je niet alsnog op slinkse wijze wordt verleid om Black Friday-deals te bekijken. Ze proberen het!