Closing Time | Whiskey In The Jar

Onzinteksten heb ik altijd leuk gevonden, leuk en raadselachtig, het prikkelt de fantasie: Oote oote oote boe.

Dus als een band met zo’n tekst komt dan luister ik wel verder. En als zo’n band dat nummer live brengt, tijdens een festival, dan hoor je zo’n hele weide ‘Musha ring dumb a do dumb a da’ meebrullen – en niemand die weet wat het betekent, maar er is ook niemand die daar dan ook erg mee zit.

Het Ierse Thin Lizzy coverde de traditional Whiskey In The Jar. Het leek hun manager destijds wel een goed idee om dat nummer als single uit te brengen. De band vond het eerst maar niks, wat, die folksong? Ze waren toch van de hardrock, zij waren toch die ruige jongens? Maar het werd hun grootste hit. Dat lag natuurlijk ook aan de good looks, de uitstraling, het lef van zanger en bassist Phil Lynott.