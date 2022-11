Closing Time | While You Were Sleeping

Elvis Perkins is een singersongwriter die in februari 2007 zijn debuutalbum uitbracht. Het openingsnummer van die plaat is While You Were Sleeping.

Daarna ging de carriere van Elvis Perkins door. Hij schreef nog meer liedjes, liet zijn baard staan, bracht een nieuwe elpee uit, liet zijn haar groeien, ging op tournee naar Euopa, knipte zijn haar weer kort, schoor zijn baard weer af, maar een mooier liedje dan While You Were Sleeping, heeft hij nooit meer gemaakt.

Hier, live tijdens de show van David Letterman, wordt het liedje langzaam opgebouwd. Eerst is Elvis er alleen (met studentikoos brilletje en gladde kaken), dan komt de staande bas, de drummer, de trompetspeler en de harmonium-man. En Perkins ondertussen maar druk zijn met de lappen tekst.