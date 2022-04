De zanger van dit lied is Arnold de Boer, bekend als zanger van de Amsterdamse punkband The Ex, en die bestaat al heel lang. En Arnold is dus niet de eerste zanger. Hij is er later bij gekomen, van Makkum naar Mokum. Maar het Friesche bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dus kwam er een Friese plaat, een etnische plaat, vandaar dat hieronder een stukje van de songtekst staat en daarna de vertaling. De plaat is meer folkie, verstild, geen industriële klanken, minder experimenteel kabaal, maar akoestisch.

En wat moatte wy dwaan as d’r in bern komt

Rinne wy nei de stêd foar in muntstik of twa

Wat moeten we doen als we geen geld hebben?

Oh mijn liefste, wat moeten we dan doen

We lopen naar de stad voor een muntje of twee

En we zingen de zorgen van ons af

En wat moeten we doen als we een baby krijgen?

Oh mijn liefste, wat moeten we dan doen

Geef het dan aan hen, aan je moeder en je vader

En we zingen de zorgen van ons af