Closing Time | Try That In A Small Town

Countryzanger Jason Aldean heeft zichzelf met bovenstaand nummer het mikpunt van een sociocultureel relletje gemaakt. ‘Try that in a small town’ verwoordt namelijk precies wat veel conservatieve Amerikanen denken over de rellen en plunderingen die nogal eens gepaard gaan met demonstraties tegen politiegeweld.

Probeer dat eens in een klein stadje

Kijk hoe ver je komt op straat

Hier zorgen we voor de onzen

Ga die streep over en het duurt niet lang

voor je erachter komt, ik raad aan dat je ’t laat

Probeert dat in een klein stadje

Volgens sommigen zou Aldean met dit lied indirect oproepen tot een vorm van lynching. Het lied zou racistisch zijn omdat het zich keert tegen Black Lives Matter-demonstraties en wapenbezit en eigenrichting verheerlijken.

Muzieksterren als Sheryl Crow hebben zich al uitgesproken tegen het lied. Country Music Television heeft de videoclip na enkele dagen uit de lucht gehaald.