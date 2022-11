Closing Time | Tristania

Ach… ik lees net dat Tristania uit elkaar is. Dat stemt me wat droevig. Hoewel ze daarna nooit helemaal zijn doorgebroken, hebben ze met Beyond the Veil wel één van de beste platen, zo niet de allerbeste plaat, afgeleverd in het ADMWEDGWAMHV- genre.* Het heeft alles: koren, niet twee (de traditionele ‘beauty & the beast’) zangers maar zelfs drie, prachtige melodieën maar ook intense agressie. Hoe goed andere bands in dit genre ook zijn, veelal overigens van eigen bodem: dit album draagt de kroon.

Het is ook het laatste album waar gitarist, grunter en belangrijk songwriter Morten Veland bij betrokken was. Het is lastig zijn vertrek los te zien van het gegeven dat het absurd hoge niveau van Beyond the Veil daarna nooit meer aangetikt zou worden.

Hoewel deze cover van Seigmen toch ook wel de moeite waard is:

*atmosferische death metal waarin een death grunt wordt afgewisseld met heldere vrouwenzang