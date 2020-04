Closing Time | After Forever / Floor Jansen

Als we het hebben over Nederlandse gothic / symfonische metal met Hele Goede Zangeres, dan mag After Forever niet ontbreken. Oprichter Mark Jansen kwam hier al eerder langs, omdat hij na After Forever de band Epica oprichtte. Ook zong hij een deuntje mee met Ayreon, toen recentelijk het hele album Into the Electric Castle integraal werd opgevoerd in Tilburg. En voormalig After Forever-toetsenist Joost van den Broek is overigens al geruime tijd betrokken bij het Ayreon project.

Maar dat allemaal terzijde: hier gaat het om After Forever zelf, dat in 2000 hun debuutalbum uitbracht, én hun zangeres. Follow in the Cry is één van de pareltjes op hun debuut. De band is inmiddels ter ziele, maar de muzikanten zijn veelal gelukkig nog steeds actief. En dan kunnen we natuurlijk niet om Floor Jansen heen. De rest van de wereld kende haar natuurlijk al van Nightwish, maar ons conservatieve kikkerlandje is niet zo van spannende dingen op de radio. Dit zegt Floor daar zelf over:

Maar inmiddels kent iedereen haar, vanwege ‘Beste Zangeres 2019’. Toch nog eventjes, voor de mensen onder de steen:

Het blijft indrukwekkend.