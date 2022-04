Closing Time | The Long Shadow

Het ging eergisteren in de Closing Time, en de comments eronder, zijdelings over wat punk nou was. Of het er toe deed dat de kapsels wel punk gestyled waren of dat de kleding wel past in het plaatje, en of er niet toevallig meer dan 3 akkoorden gespeeld werden, en wat, blazers erbij, in een punkband? Het ging om de attitude. En niet om het leren jack, de kistjes of de hanenkam.

Joe Strummer stapte in het begin van The Clash ook in het punkidioom. Maar de muzikanten van de band, en in het bijzonder Joe Strummer, hadden veel meer in hun mars. Ze waren erg veelzijdig en lieten zich niet door kaders en hokjes tegenhouden. Dus speelden ze net zo makkelijk een polka, een calypso, een reggaesong, oude rockabilly, gospel of country.

Na de Clash ging Joe Strummer verder als Joe Strummer & The Mescaleros. Uit die tijd komt het nummer The Long Shadow, waarvoor hij eigenlijk Johnny Cash in gedachten had. Maar helaas overleed Johnny Cash voordat hij het kon opnemen.

Hier dus de versie van Joe Strummer zelf. De donkere, gebarsten stem van Cash moet je er maar bijdenken.