Closing Time | I’m Stranded

The Saints zijn hier al eerder voorbij gekomen in een Closing Time. Vandaag zijn ze er weer, maar de aanleiding daartoe is niet zo fijn: de zanger, Chris Bailey is overleden, in Haarlem.

Chris Bailey vormde samen met gitarist Ed Kuepper de band The Saints. Ze speelden punk terwijl ze er niet zo uitzagen, ze speelden punk terwijl ze het zelf niet zo noemden: ze hadden blazers, als ze vonden dat erbij hoorde. Ze speelden, ruig, uit het hart, opwindend, direct. De snerende stem van Chris paste perfect bij het repertoire en de attitude.

Goeie band, ze hadden alleen één groot nadeel: ze waren Australiërs en ze woonden in dat werelddeel. Hoeveel clubs en podia heb je daar om op te treden? En dan zaten de bands die daar waren elkaar ook nog ‘ns in de haren. Nick Cave vond The Saints maar niets en andersom. Het verhaal wil wel dat toen Nick Cave naar Londen ging, daar logeren kon bij een nicht van Chris Bailey, geen probleem. Het waren, deep down, aardige jongens.

Maar Chris is nu dood, stranded.