Closing Time | Suffer Our Dominion

Tja… als zelfs de black metal bands beginnen te zingen dat we onze moeder aarde grondig naar de kloten aan het helpen zijn, dan is er echt wat aan de hand. Black metal, weet u nog? Vrij extreem subgenre van de metal, herkenbaar aan de hoge (krijs)vocalen, de vaak matige productie van de muziek en een bezongen thematiek die vooral de duivel, de hel, o ja, en satan behandelt.

Al gebied de eerlijkheid me te zeggen dat Cradle of Filth wat dat laatste betreft eigenlijk altijd een beetje een vreemde eend in de bijt was. Want naast de duivel, de hel (en satan) zongen ze ook veel over vampirisme, en dan vooral het soft-erotische soort waarbij vrouwelijke vampiers in niemanddalletjes figureerden.

Hoe dan ook: nu is het besef dat we de wereld naar de klote helpen ingedaald, getuige het nummer Suffer Our Dominion. Van het toepasselijk getitelde album Existence is Futile (met bonuspunten voor de Borg / Star Trek verwijzing.