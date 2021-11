Closing Time | Strange Fruit

De film The United States vs Billie Holiday is in première gegaan in Nederland. Een film over een deel van het leven van deze jazz zangeres met actrice Andra Ray als Billy Holliday. De song Strange Fruit is hierin te horen. Maar omdat ik de film (nog) niet gezien heb, kan ik er ook niet over oordelen. Niet over de film en ook niet helemaal over de zangkwaliteit van Andra Ray. Wel zijn er al verschillende recensies verschenen. En die zijn niet eensluidend in hun oordeel.

Kaj van Zoel in Filmtotaal was het meest kritisch (‘een rommelige karaktermoord vol fantasieën, die weinig vertelt over Billie Holiday als persoon of artiest. Een onsamenhangend misbaksel‘)

Berend Jan Bockting van De Volkskrant gaf de film vier sterren

En Coen van Zwol van de NRC kende hem drie ballen toe

Het gedeelte van de film waarin Andra Ray Strange Fruit zingt (de tekst is gebaseerd op het gedicht Strange Fruit van de dichter Abel Meeropol) is al wel te zien. En de song Strange Fruit is al eerder behandeld bij Closing Time.