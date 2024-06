Closing Time | Someone, somewhere

Jimm Kerr en gitarist Charlie Burchill zitten inmiddels ook al bijna een halve eeuw in het vak. Ze begonnen hun pop/rock-carrière in een punkbandje in 1977: Johnny & The Self-Abusers.

Die groep was geen lang leven beschoren, maar uit haar as stond een band op die in de jaren tachtig wereldbekendheid zou vergaderen.