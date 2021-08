Closing Time | Skid Row

Nu we het toch over ondergewaardeerde genres hebben, moeten we het ook eens hebben over glam metal. Hair metal, als je wil. Ooit was het genre overweldigend groot aan de overkant van de grote plas, maar het zakte in elkaar in de jaren negentig. Het moest plaatst te maken voor ‘the next big thing’: de grunge. Door de opkomst daarvan (en andere ‘alternative rock’) kreeg de hele metal scene een flinke dip, maar dat is een ander verhaal. In Europa zijn de Mötley Crue’s en Poison’s sowieso nooit zo groot geweest. Op Sargasso trouwens ook niet, slechts incidenteel kwam hier een nummertje voorbij.

En ergens is het begrijpelijk: de getoupeerde kapsels, strakke leren broeken, panterprint, de teksten, het komt allemaal wat potsierlijk over, zeker een paar decennia later. Maar Skid Row herinnert ons er aan dat er ook mooie dingen zijn gemaakt. Op hun tweede album, Slave to the Grind, maakte Skid Row de overstap van glam metal naar meer ‘heavy’ muziek, en deden dat zéér verdienstelijk, zoals Monkey Business laat horen. Op deze manier is het prima te pruimen.