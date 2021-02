Closing Time | Pussy Riot

‘Waar heb ik nou precies naar zitten kijken? Beeld en geluid vertelden niet alles.’

-‘Pussy Riot was dat. Ze stonden toen op het dak van Detentie Centrum N1. En daar speelden ze hun song: Dood aan de gevangenis, vrijheid om te protesteren. Een protestlied. In dat complex zaten toen arrestanten die werden vastgehouden na protesten. Een concert om steun te betuigen was het dus eigenlijk. Ik heb dit clipje gekozen vanwege oppositieleider Navalny die nou ook vastzit in een strafkamp na een schijnproces.’

‘Navalny ja. Maar je hebt het clipje vooral toch gekozen omdat je Nadja Tolokonnikova zo’n mooie vrouw vindt?’

-‘Ja, ook wel, maar we zitten nu even op sargasso en ik denk niet dat dit de plek is om -‘

‘Nou, je zei zelf dat je haar een verbeterde versie van Scarlett Johansson vond. En je had zelfs een foto van haar uitgeknipt.’

-‘Die foto had ik niet uitgeknipt voor mezelf. Ik heb ‘m opgestuurd. En dit clipje is vooral voor de liefde voor de literatuur van Rusland. Op die manier heb ik een band met dat land. En uit sympathie voor Navalny. Een beetje aandacht is nooit weg.’

‘Ik hoop het beste voor Navalny. Lijkt me een geschikte oppositieleider. En misschien nog wel een betere president. En ik kan je wel een nieuwe foto van Nadja Tolokonnikova bezorgen hoor.’