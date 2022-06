Closing Time | Promo Video Kyiv All Girl Ska Orchestra

Eerst dacht ik nog is dit wel echte Ska is, of eerder een handige marketingtruc: zet een stel mooie meiden in leuke kleren en dito kapsels (en veel been, met en zonder panty) op een podium en laat ze een medley spelen van ska-klassiekers, plus Despacito natuurlijk, die ordi zomerkneiter waar ik een zwak voor heb.

Maar de dames hebben een behoorlijke livereputatie, ook al liggen tournees nu natuurlijk even op hun kont vanwege de oorlog. Want het orkest komt uit Kiev, of Kyiv, en daar liggen de prioriteiten nu helaas even anders. The Kyiv All Girl Ska Orchestra is een feestband, een coverband – en dat doen ze erg leuk.