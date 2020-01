Closing Time | People Have The Power

2020 wordt het jaar van 75 jaar vrijheid. Het lijkt ons gepast dat in het juiste perspectief te zetten: Er is nog wel wat werk te verzetten voor vrijheid vanzelfsprekend is. Het zou geen droom moeten zijn dat mensen de kracht hebben de wereld te verlosen van het werk van dwazen.

Dit lied van Patti Smith is inmiddels bekend als het ‘volkslied van vrijheid en democratie’. Hier het origineel. De uitvoering hierboven: Patti Smith, voormalig Police-drummer Stewart Copeland en het Canadese koor Choir! Choir! Choir! Onder leiding van Daveed Goldman (gitaar) and Nobu Adilman (dirigent).

Choir! Choir! Choir! Heeft geen vaste bezetting. Per project kan iedereen die wil meedoen. Het koor heeft naam gemaakt door optredens met beroemde artiesent én de diverse bijzondere concerten voor uiteenlopende goede doelen.

Een van hun recente wapenfeiten was een ‘drop-in’ concert aan de Amerikaas- Mexicaanse grens, waar o.a. ‘With a little help from my friends’ werd gezonden. . Uit het verslag van het Canadese CBC News:

With a barbed wire fence and border patrol dividing two groups of drop-in singers, one located on the beach at Border Field State Park in San Diego, Calif., and the other just metres away in the border town of Tijuana, Mexico, the popular choral group performed a rendition of With A Little Help From My Friends by The Beatles.

About 300 people took part on the U.S. side and 500 across the divide in Tijuana.

“We’re just trying to create a moment that can be shared and that will bring people hope,” said Daveed Goldman, co-founder of Choir!Choir!Choir!.”How do we remain apolitical? We can’t completely. But we try to sort of forget about that for a few minutes.”