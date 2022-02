Closing Time | One Way Street

Mark Lanegan is overleden, hij is 57 jaar geworden. Zijn stem en de ruige grunge was een goeie combinatie. Ook deed zijn donkere rauwe stem het juist goed in duetten met frêle zangeressen zoals Isobel Campbel en P.J. Harvey.

Dit wat melancholieke, rustige nummer, One Way Street, (vast een metafoor voor het een of ander), vond ik persoonlijk een van zijn betere. Maar u kunt uw favoriete Mark Lannegan song hieronder kwijt. (One Way Street is te vinden op zijn soloplaat uit 2001, Field Songs.)

The stars and the moon

Aren’t where they’re supposed to be

For the strange electric light

It falls so close to me

Love I come to the ride

I’m not sea sick, rolling wave

And you know that I am

Just trying to get out

Oh the glorious sound

Oh the one way street

But you can’t get …

Can’t get it down without crying