Voorpagina

Closing Time | Omsk

1 reactie
Serie:

In tegenstelling tot wat sommige lieden beweren, valt het dus wel mee hoe ver Omsk is…

+4
Deel artikel

Reacties (1)

#1 Hans Custers

Afstand is relatief. En tijd.

Gevoelstemperatuur ook.

Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud

En Omsk is een mooie stad, maar net niet te ver weg…

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*

*