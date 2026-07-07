Closing Time | Omsk

In tegenstelling tot wat sommige lieden beweren, valt het dus wel mee hoe ver Omsk is…
Afstand is relatief. En tijd.
Gevoelstemperatuur ook.
Het vriest een graad of dertig, het is winter en vrij koud
En Omsk is een mooie stad, maar net niet te ver weg…
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Reacties (1)
Afstand is relatief. En tijd.
Gevoelstemperatuur ook.
En Omsk is een mooie stad, maar net niet te ver weg…