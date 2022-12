Closing Time | Nature’s Way

Spirit is in de Closing Times al een keer eerder voorbij gekomen, dat betrof toen een jeugdherinnering, een mooie. Nu dus Spirit klimaat-gerelaleerd. Maar het kan verkeren, nu gaat het over de opwarming van de aarde en hoe we kunnen afspreken om die maar anderhalve graad te laten zijn, als het lukt, toen, Nature’s Way is uit 1978, was een temperatuurdaling (amerika) juist het schrikbeeld, we zouden doodvriezen.

De zang en de gitaar zijn van Randy California.

Zijn stiefvader, Ed Cassidy is op drums.

It’s nature’s way of telling you something’s wrong

It’s nature’s way of telling you in a song

It’s nature’s way of receiving you

It’s nature’s way of retrieving you

It’s nature’s way of telling you

Something’s wrong

It’s nature’s way of telling you, soon we’ll freeze

It’s nature’s way of telling you, dying trees

It’s nature’s way of receiving you

It’s nature’s way of retrieving you

It’s nature’s way of telling you

Something’s wrong

It’s nature’s way, it’s nature’s way

It’s nature’s way, it’s nature’s way