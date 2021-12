Closing Time | My Bloody Valentine

Vandaag is de laatste dag van de Top 2000 en de Snob 2000. In de Snob 2000 staat voor het eerst een nummer van dEUS op 1, ‘Instant Street’, volgens wiki een ‘underground’ hit. Ik zal wel een barbaar zijn maar ik kende het niet, en ik vind het – op de laatste minuut na – ook niet zo bijzonder, eigenlijk. Doe mij dan maar die rockopera uit die andere lijst. Misschien is het tijd voor een bekentenis: de meeste nummers in de Snob 2000 zijn óók niet echt mijn smaak, en dat maakt mij vast totaal ongeschikt als commentator, maar goed. Wie weet stem ik volgend jaar mee voor de lijst.

Maar er staat genoeg moois in, zoals het nummer ‘Only Shallow’ (plek 108) van My Bloody Valentine, de pioniers van de shoegaze. Hun album Loveless (1991) is ook prima muziek om het nieuwe jaar mee in te gaan, voor iedereen die de sterke neiging voelt om te midden van alle herrie en ruis mompelend naar de grond te staren. Cheers!