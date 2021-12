Closing Time | Mohabbat

Hoe vaak hoor ik nou Urdu? Arooj Aftab woont in Brooklyn, New York, maar is geboren, en bracht haar jeugd door in Lahore, Pakistan. Wat ze zingt zijn eeuwenoude Soefi-gedichten in het Urdu die opnieuw op muziek zijn gezet. En wat heeft ze een prachtige stem en wat brengt ze het mooi.

Mohabbat karne waale kam na hoñge

Terī mehfil meñ lekin ham na hoñge Zamāne bhar ke ġham yā ek terā ġham

Ye ġham hogā to kitne ġham na hoñge

Terī mehfil meñ lekin ham na hoñge Agar tū ittifāqan mil bhī jaa.e

Terī furqat ke sadme kam na hoñge

Terī mehfil meñ lekin ham na hoñge

Terī mehfil mеñ ham na hoñge