Closing Time | Love Is Selfish

Bij het bekijken, en beluisteren van deze song, deze clip van Jack White, was ik al om/ingepakt, binnen de eerste 20 seconden. En waardoor kwam dat? Door de song, de artiest, de clip misschien? Nee, het kwam door dat geluid dat wordt veroorzaak als de vingers van de gitarist glijden over de hals van de gitaar, van het ene akkoord naar het andere. Dat geeft een bepaald geluid. En dat geluid, die muziek, staat niet genoteerd in de compositie. Je hoort een swietsj, je hoort een sjoetjs, dat is het geluid dat de verplaatsende vingers maken op de snaren.

Ik ken het geluid van Spirit (van gitarist Randy California dus), ik ken het geluid van Nick Drake, dat studiogeluid van die vingers die bewegen over de snaren, die niet zijn weggepoetst in de eindproductie.

(En ik kan, ook al is dat misschien een afwijking, zo genieten van dat specifieke geluidje.)