Closing Time | Lament

My Uncle Jimmy lives next door to a church of Christ. And the preacher would come over sometimes and he’d always hide his beer and his cigarettes, so I wrote a song about it

The Gourds is een leuke band, maar je moet ze wel live zien/horen. Als je ze op een studio cd hoort, dan verliest het geluid veel van z’n aantrekkelijkheid. En de band weet dat kennelijk, want van de cd gogitchyershinebox zijn de eerste drie songs opgenomen in de studio en bij de songs die daarna volgen staat: Live at the Melkweg. Je vraagt je af of een niet-Nederlandse fan weet wat er bedoeld wordt met Melkweg.

Qua tekst kan ik me niet helemaal vinden in de song. Ik vind een goede verstandhouding met de buren ook belangrijk, maar je bier in je eigen huis verstoppen omdat de priester er aanstoot aan zou kunnen nemen, nee.

(Dat lange intro op de mandoline is na minuut 1:45 voorbij, en gaat de song echt van start.)