De kerstcyclus is al een poosje gaande. Hoe dichterbij de kerstdagen komen, hoe opdringeriger de kerstsfeer wordt. Is er nog een ander geluid? Ja, er is nog een ander geluid. Tot en met de tweede Kerstdag brengen wij u kerstmuziek voorbij ‘stille jingle bells nacht’.

Omdat het de week van de tractors was en we niet alleen burgers, maar ook boeren en buitenlui een leuke Kerst wensen. Wees overigens gerust: The Tractors willen “rockin’ this Christmas… Well into New Years Eve”. Wij niet.