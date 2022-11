Het leuke van 7.918 liedjes doorakkeren is dat je nieuwe artiesten ontdekt maar ook artiesten tegenkomt die je wel ooit kende maar vergeten was. In het genre Jazz & Fushion kwam ik Jaga Jazzist tegen, maar nu ga ik hier niet het nummer van de snob 2000-keuzelijst doen maar wel ‘Animal Chin’ van het album A Livingroom Hush (2002), omdat dat nummer op deze site in 2006 werd verkozen tot plek 181 op een andere lijst, namelijk die van beste videoclips.