Closing Time | Inigo Kennedy

Thinking Of UA by Inigo Kennedy

Wie muziek wil kopen en Oekraïne wil steunen, kan op Bandcamp terecht. Compilaties, nieuwe albums, oude albums in een nieuw jasje – er is van alles waarvan de opbrengsten naar hulp en goede doelen gaan. Techno- en elektronische artiest Inigo Kennedy bracht op 8 maart de EP Thinking Of UA uit. Het eerste nummer, ‘Trees Fell In Brody’, is een instrumentale versie van een nummer dat hij eerder uitbracht bij het Oekraïnse label Nechto. Zijn familie, nu ontheemd, heeft roots in Brody, een plaatsje dat zo’n 90 kilometers ten noordoosten van Lviv ligt.