Closing Time | Honky Tonk Women

Charlie Watts was eigenlijk een jazzdrummer voordat hij tot The Rolling Stones toe trad. En toen was hij ineens een onderdeel van een rock ‘n’ roll band. En daar ging het anders aan toe dan dat hij gewend was: ‘Ik heb veertig jaar in The Stones gespeeld, en daarvan heb ik vijfentwintig jaar aan wachten besteed’, was een uitspraak van hem. Tsja, deadlines, repetities, en afspraken liepen nog wel ‘ns uit vanwege drank, drugs en ander relaxed levensgedrag van de andere bandleden.

Charlie Watts’ hart stopte met kloppen op 24 augustus. En daarmee stopte ook het ritme van de Stones, het hart van de Stones. Hij overleed in het bijzijn van zijn geliefden. Charlie trouwde in1964 met zijn vrouw en is bij haar gebleven.

Wat maakte Charlie Watts nou zo bijzonder, als drummer hoef je toch alleen maar maat te houden? De songs van de Stones lijken ook allemaal erg makkelijk na te spelen – totdat je ze probeert na te spelen. Dan blijken ze toch iets ingenieuzer in mekaar te zitten. Wat, volgt Charlie Watts nou de hele tijd de gitarist, Keith Richards? En dan brengt hij een song op gang met koebellen. Charlie Watts was niet een doorsnee drummer. Er stond nog een tour voor de Stones gepland, maar zonder Charlie Watts (en met die Steve Jordan zeker?) gaat dat vast niet gebeuren