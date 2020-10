Closing Time | Heart Of Darkness

Voor Mark Linkous – 9 september 1962 – 6 maart 2010

(een fan-sonnet)

Je noemde je eerste plaat: Viadixiesubmarinetransmissionplot.

En je band Sparklehorse. Die band dat was jij, ik dacht dit is voor eeuwig.

De muziek klonk zo gelaagd, zo melancholisch, romantisch, herfstig.

Je had nog geen weet van dat uiteindelijk vernietigende geweerschot.

Je tweede plaat was Good Morning Spider, je derde: It’s a wonderful life.

Je klonk geplaagd, er was dat gruis en die geluidjes, onwezenlijk mooi en vreemd.

Soms stonden je liedjes haast stil, het was niet gehaast en toch klonk het ontheemd.

Feilloze noten, inktzwart op papier gezet, je zag de aarde hier als tijdelijk verblijf.

Door welke demonen werd je belaagd, wat maakte het uitzicht zo zwart?

Vond je je muziek na Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain af?

Wat hamerde er in je hoofd, welk zuigend moeras trok aan je hart?

Mark, je liedjes, en jezelf, heb je met een wrede knal nu voorgoed stilgezet

wie moet er nu je weemoedige muziek maken nu jijzelf bent weggestorven?

Vandaag maar extra drank gekocht en nog maar ‘ns je hele oeuvre opgezet.