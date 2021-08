Closing Time | Geboren Voe Te Leven

Afgelopen zaterdagavond zappte ik langs de televisiezenders tot ik uitkwam bij Canvas, waar ik middenin een Vlaamse speelfilm viel: ‘Het varken van Madonna’. De film, de onzekere toekomst van een dorpje in een krimpregio, bleek een mengeling te zijn van een streekroman met maatschappijkritische elementen, de last van de geschiedenis, uiteraard wat romantiek, plus wat wonderlijke gebeurtenissen a la de boeken van Gabriel García Márquez. Enfin, zie de Wiki-link hierboven.

Wat mij zo aantrok in de film was de rol die er voor het landschap was weggelegd: het boerenland zo plat als een pannenkoek, de lege kronkelweggetjes tussen de akkers door, de herberg op een kruispunt in het niets. En de interieurs: het vergaderzaaltje achter de herberg, een keuken waar de tijd stil had gestaan – de locatiescouts hadden goed werk afgeleverd. En de VVV’s van Houtem, Veurne en vooruit, de hele Westhoek, kunnen tevreden zijn.

Toen de aftiteling in beeld kwam klonk er een song, de melodie kon ik niet gelijk thuisbrengen, de stem van de zanger wel, dat was de West Vlaming Flip Kowlier, en, verhip, nu hoorde ik wel wat hij zong: een cover van de disco-kneiter Born To Be Alive van Patrick Hernandez.