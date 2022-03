Closing Time | For Cryin’ Out Loud

Wie zijn dit? The Heck. Wat, The Heck? Ja, The Heck. Uit Klazienaveen, Drenthe, tussen Zwartemeer en Bargerveen. En daar maken ze dus ge-wel-di-ge muziek. Waarom weet niet iedereen dat?

Deze clip is opgenomen in de voormalige dierentuin van Emmen. Naar verluidt stonden de pinguïns in de polonaise, stonden de giraffes te headbangen en stonden de olifanten tijdens dit nummer klaar om te gaan stagediven. (Gelukkig greep de oppasser op tijd in.)

Maar ik begrijp dat enthousiasme wel, wat een song is dit, en wat wordt-ie goed gebracht. Op minuut 2:13 likt de zanger aan de microfoon, persoonlijk voor mij het hoogtepunt van deze clip, heerlijk. Waar zie je tegenwoordig nog zoiets? Daarna barst de band, de bassist, de drummer en de gitarist dus, los in een furieuze finale.