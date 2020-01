SG-café zaterdag 25-01-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 25-01-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café vrijdag 24-01-2020 Dit is het Sargasso-café van vrijdag 24-01-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café donderdag 23-01-2020 Dit is het Sargasso-café van donderdag 23-01-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Advies aan kabinet: arbeidsmarkt moet écht anders of onze welvaart gaat eraan Werkgevers moeten veel vaker vaste contracten aanbieden, het aantal flexwerkers en zzp'ers moet omlaag en er moet meer geïnvesteerd worden in kennis en innovatie Mensen die niet aan een baan kunnen komen, of onzeker werk hebben, keren zich af van de maatschappij. De onderlinge solidariteit tussen werkenden verdwijnt. Dat geldt ook voor het draagvlak voor sociale voorzieningen, verwacht de commissie. De commissie stelt: Er moeten maar drie soorten werkenden overblijven: echte zelfstandigen, echte werknemers en echte uitzendkrachten. Verder pleit ze voor hogere uitkeringen, een basisverzekering voor ZZP'ers, maar ook makkelijker ontslag. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. De commissie-Borstlap voerde in opdracht van het kabinet een onderzoek uit over de arbeidsmarkt. Er komen wat pittige conclusies naar voren. Eén van de dingen die opvalt, de commissie onderschrijft dat er teveel werknemers onzeker zijn over hun baan, er is teveel flexwerk wat gevolgen heeft voor toekomstplannen en het scholings-niveau van werknemers.De commissie stelt:Verder pleit ze voor hogere uitkeringen, een basisverzekering voor ZZP'ers, maar ook makkelijker ontslag. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

SG-café woensdag 22-01-2020 Dit is het Sargasso-café van woensdag 22-01-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café dinsdag 21-01-2020 Dit is het Sargasso-café van dinsdag 21-01-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Glenn Greenwald aangeklaagd wegens cybercriminaliteit Braziliaanse aanklagers betichten Greenwald ervan deel uit te maken van een criminele organisatie en betrokken te zijn bij het hacken van openbare aanklagers, rechters en politici. Greenwalds online media platform 'The Intercept' publiceerde meerdere verhalen over de wijze waarop rechters en aanklagers samenzwoeren om middels anti-corruptiewetgeving linkse politieke doelen uit te schakelen. De aanklagers wijzen erop dat Greenwald hackers aanbeval om hun archieven schoon te poetsen om hun sporen uit te wissen.

SG-café maandag 20-01-2020 Dit is het Sargasso-café van maandag 20-01-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.