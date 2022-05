Closing Time | Crawl!

Als u denkt, ik hoor hier een beetje Nirvana in, dan bent u niet de enige, want die associatie had ik ook. (En nog een paar andere bandjes ook trouwens).

I’m alriiiiiiiiiiiight, beweert de zanger van Idles – en je weet gelijk: dat is niet zo. Of je vraagt je in ieder geval af: als dat zo is vriend, waarom moet dat zo nadrukkelijk beweerd? Wie moet er gerustgesteld? ‘And yeah, I’m on my knees for porcelain’.

Lekkere drums, dat vind ik. Leuk filmpje ook. Idles heet de band, en ze komen uit Engeland.

Goddamn, I’m feeling good!

Said the liar to the congregation

And I know I’m not what I should

That’s why I’m smashing my pretty face in

And yeah, I’m on my knees for porcelain

‘Cause it felt like God to me

And yeah, I’m a fucking crawler

Crawling hurts, but it works for me

I’m alright! I’m alright!

I’m alright! I’m alright!