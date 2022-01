Closing Time | Concorde

Raymond van het Groenewoud verzuchtte in 1991 in de song Liefde voor Muziek: Zwijg me van de laatste kutband uit Engeland. (‘spreek me liever over Tina Turners onderkant’). Een tekst waar je tegenwoordig de cancelculture-beweging achter je aan kunt krijgen.

Maar toendertijd had hij gelijk natuurlijk. Elke week berichtte de Melody Maker wel over een band die dan de nieuwe Beatles zouden zijn. En elke week waaide er geruchten over het kanaal over weer een nieuwe sensatie. Ach ja, Engeland.

Verleden jaar las ik dus over zo’n nieuwe sensatie: Black Country, New Road. Ik vond het niet echt bijzonder. Maar laatst hoorde ik de single ‘Concorde’, en die bleef wel hangen bij mij.

Mandoline, blazer, orgel, een zanger die niet echt kan zingen, hij praat meer dan dat hij zingt. En normaal zou ik zeggen, kom op, drummer, iets creatiever. Maar nu vind ik dat simpele erg op z’n plaats.

En dan zit ik ook nog ‘ns 6 minuten gebiologeerd naar een libel, en kever en een sprinkhaan in een plastic zakje te kijken. Nu weet ik hoe een kikker of hagedis zich voelt.