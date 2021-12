Derek & The Domino’s, Eric Clapton op zang en gitaar. Een liedje met een achtergrond, een liedje over een vrouw. Dan was ze met die, maar zijn vriend werd ook verliefd op haar, moeilijk, moeilijk, maar het leverde gelukkig wel een liedje op.

Ik kwam bij deze song omdat Ben Hoogeboom van de week hier nog voorbij kwam, en Bell Bottom Blues werd destijds, 2012, gespeeld, naast Bach en Byrd, op zijn uitvaart.