Closing Time Special 🇵🇷 🇺🇲 Bad Bunny Super Bowl Halftime Show

“The only thing more powerful than hate is love”.

“Together, We Are America.”

Bad Bunny eert zijn Puerto Rico tijdens Super Bowl, volgens Trump “een van slechtste shows ooit”

Eerste Spaanstalige artiest

Bad Bunny was de hoofdact van de Apple Music Super Bowl LX Halftime Show op 8 februari 2026 in het Levi’s Stadium in Santa Clara, Californië. De Puerto Ricaanse superster schreef geschiedenis als de eerste Spaanstalige solo-artiest die de prestigieuze show leidde.

Politieke Liefdesverklaring aan Puerto Rico 🇵🇷

Het decor was vooral een cultureel eerbetoon aan Puerto Rico, barbershop een traditionele casita (huisje), suikerrietvelden en een LUMA-electriciteitmast.

Hoewel het publiek stevige politieke statements over het beleid van Trump had verwacht, en misschien ook gehoopt zoals Bad Bunny ook stevige woorden over ICE had tijdens de Grammy uitreiking, gingen zijn songs vooral over eenheid met elkaar.

Toch gaf het decor verwijzingen naar Trumps politiek racistisch beleid, zoals de elektriciteitsmast. Toen in 2017 orkaan Maria Puerto Rico teisterde en 3000 levens eiste, bleef federale hulp lang uit zodat de mensen daar vrij lang zonder stroom zaten of andere infrastructuur. Ook was de financiële hulp schaars en veel minder dan op het vaste land.

Wervelend Optreden

Bad Bunny werd op het podium vergezeld door grote sterren, waaronder Lady Gaga (die een salsa-versie van “Die With a Smile” zong), Ricky Martin, Cardi B, Karol G en Pedro Pascal.

Het publiek vond het allemaal geweldig, en de sfeer was grandioos.

Er was zelfs een live huwelijk tijdens het optreden. Het koppel was door Bad Bunny persoonlijk uitgenodigd.

Trump was er zelf niet bij maar schreeuwde op Truth Social dat het optreden een belediging was voor Amerika. Het juichende publiek dacht er duidelijk anders over.

LGBT+ Vriend

Bad Bunny gebruikt zijn platform om homofobie en transfobie aan de kaak te stellen, slachtoffers van haatmisdrijven te eren en openlijk de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap te steunen. Zijn acties hebben hem tot een van de meest zichtbare bondgenoten in de wereldwijde pop- en Latijns-Amerikaanse muziekwereld gemaakt.

Muchas gracias por su apoyo, Bunny 💜

Omdat NFL de video niet laat delen maar wij graag laten zien waar McDonald T. een hekel aan heeft, doen we het even zo.