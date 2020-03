SG-café maandag 16-03-2020 Dit is het Sargasso-café van maandag 16-03-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Vliegen - het hoger onderwijs geeft het goede voorbeeld Zomaar in het vliegtuig stappen naar Lyon is er voor medewerkers van de universiteit vanaf september niet meer bij. Een treinrit naar die Zuid-Franse stad neemt minder dan zeven uur in beslag en dus is het vliegtuig vanaf volgend jaar geen optie meer. Hetzelfde geldt voor werkreizen naar Londen, Zürich en Berlijn. Het niet meer toestaan van korte vluchten is een van de maatregelen die het college van bestuur volgend jaar wil laten ingaan. Alleen met 'zwaarwegende' redenen zouden medewerkers onder de zeven-uurregeling uit kunnen komen. Dit is aan de Radboud Universiteit, maar ook aan andere instellingen wordt die grens van 7 uur gehanteerd. Lang leve het goede voorbeeld. In het hoger onderwijs, zeker aan universiteiten, vliegt men zich het heen en weer. Conferenties en congressen zijn in de wetenschap nog altijd erg belangrijk. Maar dat vliegen gaat minder worden

Corona maatregelen opgeschaald Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.

Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant. Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op Corona maatregelen zijn opgeschaald. Iedereen met neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts wordt geadviseerd thuis te blijven en sociale contacten zo veel mogelijk te mijden tot ze weer beter zijn. De aangescherpte maatregelen die tot vandaag alleen golden voor Noord-Brabant worden uitgebreid naar het hele land, zo maakte zorgminister Bruins vanmiddag bekend in een persconferentie. Op de website van de Rijksoverheid zijn de nieuwe maatregelen vermeld: De maatregelen zijn:Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant. Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Chelsea Manning vrijgelaten Update. Chelsea Manning is donderdag vrijgelaten uit de gevangenis waar ze bijna een jaar vastzat omdat ze weigerde te getuigen voor een Grand Jury in de zaak tegen Julian Assange. Ze zou vandaag voor de rechtbank moeten verschijnen, maar de rechter heeft gezegd dat haar getuigenis niet langer noodzakelijk is. Eerder deze week lieten haar advocaten weten dat ze een poging tot zelfmoord heeft gedaan en in het ziekenhuis is opgenomen.