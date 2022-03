Closing Time | A Good Day To Bury Bad News

Voor de mensen die het indertijd niet mee hebben gekregen, “A good day to bury bad news” stond centraal in een schandaal in de Britse politiek tijdens 9-11. Een altijd alerte spindokter Jo Moore, bedacht bij de aanslagen op de Twin Towers dat dit wel een hele mooie dag was om wat slecht nieuws de deur uit te doen. Nu kun je denken “ach die mevrouw is gewoon goed in haar werk en er heel erg aan toegewijd”, maar toen haar memo uitlekte waarin ze schreef dat dit “a good day to bury bad news” was, waren toch heel veel mensen boos. Ik vermoed daar de combinatie van enerzijds een soort van ellendige gevoelloosheid dat dít is waar je aan denkt als een gebouw met meer dan 3000 mensen de lucht in vliegt, met algemeen gebrek aan integriteit en het actief tegenwerken van transparantie en controleerbaarheid van de overheid.

Waarom ik daar nu op kom, en wat dit met de oorlog in de Oekraïne te maken heeft? Nou ja, wellicht ben ik een cynisch en wantrouwend mens, maar net na de Russische aanval op Oekraïne kwam ‘opeens’ een rapport van PWC naar buiten met concrete voorbeelden van etnisch profileren door dienst toeslagen. Inclusief grapjes (haha) over allochtonen, en autochtonen die natuurlijk wél netjes terugbetalen! Het rapport was al af op 9 februari, maar werd toch pas openbaar nadat Poetin zijn tanks de grens over stuurde. Indien ik wantrouwend en cynisch ben, ben ik gelukkig wel in goed gezelschap.

De fijne muziek waar deze ellende mee begeleid wordt is trouwens van Skyclad, maar als trouwe bezoekers kennen jullie die allemaal.