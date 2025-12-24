Closing Time 🇿🇦 DJ Nomza The King & Tebza De DJ | Uta Fika

🇸🇩 Soedan

Het nummer Uta Fika van DJ Nomza The King werd helemaal warm ontvangen in heel Afrika, online én reisde 1e klas naar Europa and beyond.

🇿🇦 Zuid Afrika

Heel YouTube explodeerde dansend. Vanuit allerlei landen danste mensen mee.

🇲🇿 Mozambique

Amor é Amor. LHBTIQ+ is redelijk progressief in Mozambique, en hoewel ze niet kunnen trouwen of bepaalde functies mogen uitoefenen, dansen ze wel heel Afrika door. Hopelijk wordt het ooit beter. Love is love 💜

Stoned on whatever vreugde queer dansen dancehalls clubs strand thuis Welcome in Africa. Enjoy the tune en een compilatie vanuit heel Afrika.

Trust the proces is ook een samenwerking tussen DJ Nomza en Tebza. Studio versie.

Studio versie Uta Fika.