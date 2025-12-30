Closing Time 🇺🇲 Curtis Mayfield | Super Fly

Een complete soundtrack van Curtis Mayfield, Super Fly.

Curtis Mayfield was een pionier die de soul en funk naar een nieuw niveau tilde. Zijn invloed was het gebruik van muziek instrumenten, zijn 🎸 en politieke boodschappen.

Hij schreef over sociale kwesties, armoede en empowerment op een manier die ongebruikelijk was in de soul/funk wereld. Dat maakte hem een van de eerste artiesten die bewust politieke boodschappen in die sound verwerkte.

De film en soundtrack van Super Fly (1972) was een revolutie in de film en muziekwereld, dat een zwarte regisseur Gordon Parks met een all black cast, en Mayfield samen visuals en sound domineerde. De plaat wordt nog steeds gezien als een meesterwerk en heeft de weg geopend voor latere filmcomponisten uit de zwarte gemeenschap.

Super Fly gaat over Youngblood Priest (Ron O’Neal), een jonge drugsdealer uit Harlem die uit het criminele leven wil stappen, een legitiem leven opbouwen en tegelijk zijn vriendin en familie wil helpen. De film volgt zijn pogingen om genoeg geld te verdienen om eruit te komen, terwijl hij steeds meer verstrikt raakt in de gevaren en de druk van de straat die hem pushed om verder te gaan.

De soundtrack bracht meer op dan de film, en hoewel de film deels de swag en bling van de drugswereld bewondert, horen we op de soundtrack een meer kritisch geluid, die nooit veroordeeld maar met begrip een dialoog heeft met de zwarte bevolking die geen andere uitweg ziet in geïsoleerde (stedelijke of rural) gebieden zonder maatschappelijke kansen.

Tot op de dag van vandaag blijven deze maatschappelijke kwesties relevant.