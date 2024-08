Bulgarije verbiedt propaganda voor ‘niet-traditionele sex’ op school

Na Rusland, Georgië en Hongarije heeft het Bulgaarse parlement deze week een wet aangenomen die moet voorkomen dat kinderen worden voorgelicht over een sexuele oriëntatie die afwijkt van de gangbare norm. Met 135 stemmen voor, 57 tegen en twee onthoudingen stemde het parlement in met een amendement op de wet voor het basisonderwijs dat ‘propaganda, promotie en aanmoediging, direct of indirect, van ideeën en opvattingen die verband houden met een niet-traditionele seksuele geaardheid of met een definitie van genderidentiteit die verschilt van de biologische’ verbiedt. Voor alle zekerheid legde het parlement ook vast wat een niet-traditionele seksuele geaardheid is: ‘anders dan de algemeen aanvaarde en gevestigde begrippen in de Bulgaarse juridische traditie van emotionele, romantische, seksuele of sensuele aantrekkingskracht tussen personen van het andere geslacht’. De Synode van de Bulgaarse orthodoxe kerk is blij met de nieuwe wet die volgens de kerk bijdraagt aan het ‘behoud en de toekomst van het Bulgaarse volk en van het gehele menselijke ras.’



Het amendement was ingediend door de extreemrechtse pro-Russische partij Vazrazhdane (Heropleving). Bezwaren van onder meer het centrum-rechtse parlementslid Georgiev (GERB-UDF) dat het amendement in strijd zou zijn met Europese wetgeving en de Bulgaarse grondwet werden weggewoven. Dit gaat niet over wetgeving, zei Elisaveta Belobradova van de liberale PP-DB die tegenstemde. ‘Er wordt hier een politieke campagne gevoerd.’ De Bulgaren mogen binnenkort voor de zevende keer in drie jaar naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Na de laatste verkiezingen die tegelijk met Europese verkiezingen in juni werden gehouden hebben drie partijen tevergeefs geprobeerd een meerderheidsregering te vormen. De voortdurende patstelling vertraagt de zeer gewenste toetreding van het land tot de eurozone.



‘Veto de wet!’

De stemming over de onderwijswet leidde woensdagavond meteen tot een demonstratie bij het parlement tegen ‘de propaganda voor christelijke waarden’. De organisatoren spraken van een wet die haat en geweld oproept tegen de LGBT+-gemeenschap. Ook gisteravond werd er gedemonstreerd. De demonstranten scandeerden ‘Veto de wet’, ‘Wij houden onze mond niet, wij tolereren het niet’. Zij drongen aan op intrekking van de wettelijke bepalingen en op passende maatregelen tegen pesterijen van leerlingen vanwege hun werkelijke of toegekende seksuele geaardheid en genderidentiteit.

De indiener van het omstreden amendement Kostadin Kostadinov wond er geen doekjes om. ‘We hebben een probleem en het is een groot probleem. Nu gaan we het in de kiem smoren zodat niemand, op geen enkele manier, ooit kan proberen wat ze doen met kinderen in andere landen, omdat het niet humaan en anti-menselijk is om niet-traditionele seksuele voorlichting op scholen te promoten. Het is een anti-menselijke ideologie. En met deze kleine tekst in de wet zullen we deze ideologie in de kiem smoren en begraven.’ Voor Vazrazhdane is het verbod op niet-traditionele seksuele voorlichting onderdeel van de strijd tegen ‘verderfelijke’ Europese praktijken. Kostadinov: ‘Deze wet definieert de term niet-traditionele seksuele geaardheid, wat een nieuwe Europese praktijk is, omdat in de afgelopen decennia het argument dat er geen traditionele en niet-traditionele seksuele geaardheid is, geleidelijk aan is gepromoot in de EU, de VS en Canada. Wat ze decennialang hebben geprobeerd op te leggen, is in Bulgarije gecrasht. Bulgarije heeft dus een positief voorbeeld gesteld dat wellicht binnenkort door andere landen zal worden gevolgd,’ Het is een aanwijzing voor wat we in het Europarlement van de drie vertegenwoordigers van Vazrazhdane mogen verwachten. De partij heeft zich aangesloten bij Europe of Sovereign Nations, de nieuwe extreemrechtse formatie onder leiding van de AfD.



Tegenmaatregelen uit Brussel?

Anitta Hipper, woordvoerder van de Europese Commissie, benadrukte gisteren dat de EU staat voor non-discriminatie en belang hecht aan een Europa waarin individuen hun identiteit vrij kunnen uiten. Ze wilde niet speculeren over mogelijke tegenmaatregelen, zoals het onthouden van steun uit het corona-fonds, zoals dat in het geval van Hongarije wel is gebeurd. Vanuit het Europese parlement zal naar verwachting druk worden uitgeoefend op de Commissie om een zo duidelijke afwijking van Europese waarden niet onbeantwoord te laten. Dit is een ‘aanval op kinderen’ schrijven Kim van Sparrentak en Marc Engel van de LGBTI groep in het Europarlment in een brief aan Commissievoorzitter Von der Leyen. Deze en andere reacties vandaag in Politico’s Brussels Playbook. Het antwoord van de Commissie zal ongetwijfeld in een rol gaan spelen in de campagne voor de parlementsverkiezingen in Bulgarije die hoogstwaarschijnlijk in oktober zullen worden gehouden.

Bulgarije is de armste EU-lidstaat. Het land is nog maar kort geleden toegelaten tot de Schengenzone, zij het vooralsnog alleen voor lucht- en scheepvaartverkeer. Toetreding tot de eurozone is een lang gekoesterde wens, zeker in politieke kringen. Tot nu toe verhinderen hoge informatiecijfers een positieve beslissing van de Europese Centrale Bank. Maar er zijn ook twijfels over de steun van de bevolking. Het euroscepticisme is toegenomen met name vanwege de vrees voor hogere prijzen tijdens de overgangsperiode. Volgens sommigen speelt Russische desinformatie hierbij ook een rol.