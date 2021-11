1.7G en andere alternatieven voor in de onzichtbare lockdown

COLUMN - Er werd deze week weer gesproken over een lockdown en dat bracht me in gedachte terug bij de eerste, die intelligente lockdown. Of die lockdown z’n adjectief waarmaakte? De lat lag nog laag, maar het was voorjaar, de zon stond de hele tijd aan en dat was fijn. Dat er sindsdien geen maatregel meer intelligent is genoemd is overigens wel te begrijpen.

Ook de lockdown waar deze week over gesproken werd deed zich vooralsnog niet al te slim voor. Want zo weinig serieuze maatregelen dat je beter van een onzichtbare lockdown kan spreken. Alsof je het virus zou kunnen laten denken dat het een echte lockdown is, terwijl stiekem het leven gewoon z’n gang gaat.

In de berichtgeving over de persconferentie – de persconferenties zelf vermijd ik zoveel mogelijk – wordt het woord lockdown niet meer genoemd. Een pakket maatregelen heet het. Maar ook aan dat pakket kan wel wat worden verbeterd, daarom enkele alternatieve voorstellen. Met name voor dat 2G, wat meer kwaad dan goed zal doen.

Alternatieven

Allereerst stel ik voor dat we iets met betonnen blokken doen, namelijk wegen blokkeren. Kijken we naar de mobiliteitsdata dan lijken de oproepen om thuis te werken nog weinig effect te hebben. Laat Rijkswaterstaat daarom de wegcapaciteit terugbrengen, door rijbanen van snelwegen af te sluiten. Maximaal twee, liever nog één baan per richting. Genoeg ruimte voor het noodzakelijk vervoer van goederen naar supermarkten. Maar te weinig om het normale verkeer te verwerken. De eerste twee dagen zal het overal in het land vast staan. Daarna bedenkt iedereen die niet echt naar z’n werk moet dat thuiswerken toch wel weer een optie is.

Een tweede voorstel, is de eenvoud zelve. Wel handhaven. Als dat de afgelopen weken gewoon was gebeurd, zaten we waarschijnlijk niet in zo’n steile curve. Maar het goede nieuws: het kan alsnog. Dus niet alleen regels bedenken, maar mensen er dan ook aan houden. Wat betreft de coronapas en mondkapjes. Dat levert ook nog een kleine bonus op, namelijk dat het kabinetsbeleid aan geloofwaardigheid wint. En dit demissionaire kabinet kan wel wat extra geloofwaardigheid gebruiken.

En dan nog een oproep. Scholen en universiteiten blijven gewoon open, maar zitten nog vol met ongevaccineerden. Vooral in de leeftijden waarop vaccins nog niet verstrekt worden. Daarom stel ik voor dat alle docenten zich in de week van 22 november ziek melden. Dan doen we nog één laatste keer zo’n echte lockdown. 10 dagen geen school, ouders aan huis gebonden. Docenten hebben dan nu een week om wat voorbereidingen te treffen, om in de week erna digitaal onderwijs te geven. Voor de laatste keer.

1.7 G

En na die drie weken gaat alles weer open. We veranderen de coronapas, maar niet naar het rondzingende 2G. Want het is evident dat vaccineren helpt, maar we moeten als individuen de mensen die in fabeltjes geloven niet van ons vervreemden. En als overheid is het laatste wat je moet willen, dat je zelf de oorzaak wordt van een maatschappelijke tweedeling.

Dus daarom een voorstel voor een alternatief voor dat 2G. Ongevaccineerden kunnen na een negatieve test 1 dag met een groen vinkje overal binnen. Gevaccineerden en mensen die genezen zijn verklaard kunnen na een negatieve test 7 dagen overal naar binnen. Noem het 1.7 G.

Dat maakt het verschil tussen beide groepen kleiner, want iedereen moet testen. En tegelijkertijd doet het recht aan de mensen die wel de moeite hebben genomen zich te vaccineren. Het extra duwtje in de rug om toch een vaccin te nemen blijft ook bestaan, zoals dat er nu ook is. Bovendien werkt het beter, omdat anders dan nu het geval is, besmette gevaccineerden ook een rood vinkje kunnen krijgen.