Zomergasten 2023 met Theo en Thomas

De VPRO ontvangt weer zes Zomergasten. Met een nieuwe gastheer / presentator: Theo Maassen.

Waarom heb jij hier ja op gezegd, toen je werd gevraagd?

Theo Maassen: ‘Nou, gevraagd… Ik heb mezelf nogal opgedrongen.’

Oh wacht, zo begon het interview met Theo Maassen, tien jaar geleden, vlak voor hij zijn ‘24 uur met…’ ging presenteren. Daar zag hij wel een mooie toekomst in :

Ik wil dit heel graag, ik wil hier góed in worden en ik hoop ook echt dat ik dit tien jaar kan blijven doen.

Hij wist wel wat voor gasten hij in het programma wilde.

Heb je een verlanglijstje?

‘Ik zou graag een kok willen, een schrijver, en een humorist zoals Gummbah of Kamagurka. Uitblinkers. En politici. Rita Verdonk! Er moet ook een zekere urgentie zijn. Bij Ali B bijvoorbeeld is het dat hij zo’n fenomeen is.

Het werden drie jaren. Zijn verlanglijstje werd redelijk gehonoreerd. Ali B. in de eerste aflevering, twee schrijvers, twee en een halve humorist en een politicus waren te gast. Die politicus was Fred Teeven, een variant van Rita Verdonk, dus verlanglijstje vervuld.

Kamagurka ontbrak, maar dat wordt in de vijfde uitzending van Zomergasten 2023 goed gemaakt.

Auditie gedaan

Voor Zomergasten hoefde hij zich niet aan de VPRO op te dringen. Theo gast bij Op1 (12 juli):

Ze hebben me gevraagd, nou, ik heb auditie gedaan

Het Op1-item werd geen sprankelend vraaggesprekje. Theo Maassen liet niet veel los , op een stukje zelfspot na:

Dat is ook wel lang voor mij, drie uur stilzitten, ik zit nu al verschillende houdingen te zoeken. Ik ben niet echt een zitter

Een paar dagen later verscheen bij Dagblad van het Noorden (DvhN) een veel beter interview. Daar bekende hij zijn zitvlees tegenwoordig wat beter onder controle te hebben en (onthulling?) hoe lang hij Zomergasten denkt te presenteren.

Vraag: U bent 56. Had u Zomergasten net zo goed eerder aangedurfd?

“Vast wel. Maar ik ben blij dat het nu pas komt. Ik denk echt wel dat ik als vijftiger een andere interviewer ben dan als veertiger en zeker als dertiger, toen had ik simpelweg nog geen drie uur op een stoel kunnen blijven zitten.’’

Maassen doet het eenmalig

Iets verder in het interview filosofeert Maasen wat over het leven (“We zijn allemáál maar wat aan het hannesen hier”) en de dood. Drieëntachtig vind hij een goeie leeftijd om te sterven. Dat zal ergens in 2050 zijn.

“En dan staat op mijn grafzerk: presenteerde eenmalig Zomergasten”

Ziet u? Eenmalig! Dat motiveert extra om deze editie van Zomergasten helemaal mee te maken. We mogen van Theo Maassen verwachten dat hij wel wat heeft toe te voegen aan dit ‘instituut met een mythische status’ (DvhN). Hij is immers gepokt en gemazeld als gast (2004 in Zomergasten, 2009 in 24 uur met…) en presentator (2014 – 2016 24 uur met…, 2020 – 2022 podcast Ervaring voor beginners).

Is er meer buiten hemel en aarde?

Vanavond gaat hij van start met kosmoloog Thomas Hertog. Hij heeft twintig jaar samengewerkt met de vermaarde astrofysicus Stephen Hawking. Ze deden onderzoek naar hoe het heelal begon.

In februari kwam het boek ‘Het ontstaan van de tijd’ uit, waarin Hertog zijn ‘reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal’ beschrijft. Met daarin de spraakmakende filosofie over hoe wij het heelal zouden moeten zien. Dat heelal bestaat niet uit de bubbel waarin wij mensen leven, met daarnaast talloze andere bubbels (parallelle universa). Nee, ons heelal ís de bubbel. Wat er mogelijk aan bubbels meer is, zijn slechts aangroeisels van onze bubbel.

Vind u het nu al ingewikkeld? Geen nood, Thea Maassen gaat helpen. “Ruimte, zwaartekracht, de oerknal, kwantummechanica, buitenaards leven, zwarte gaten. Ik wil het begrijpen. Ik wil het weten”, zegt Theo Maassen op de VPRO-pagina.

Eens kijken hoe die twee bubbels bij elkaar komen. Vanavond bij de VPRO, om 20.20 uur op NPO 2.