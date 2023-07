Recensie Zomergasten: het kosmisch humanisme van Thomas Hertog

RECENSIE - ‘We zijn alleen in het universum’, zei kosmoloog en theoretisch natuurkundige Thomas Hertog ergens halverwege deze eerste aflevering van Zomergasten 2023. Precies op dat moment besloot de regie om hem en interviewer Theo Maassen van de grootste mogelijke afstand te laten zien. Daar zaten ze, alleen in de immense ruimte die het nieuwe decor vormt van Zomergasten. Het dak van de camper omgeven door water is ingeruild voor een gigantische loods met projecties die je het gevoel geven dat ze in een gigantische zeecontainer zitten.

Was deze perfecte timing toeval of wist de regie dat Thomas Hertog dit ging zeggen? Of hadden we én te maken met toeval én met een scherpe geest achter de knoppen die op het juiste moment de juiste beslissing nam? Het laatste natuurlijk. De natuurkundige wetten werden hier zodanig gekneed dat vorm en inhoud naadloos samen smolten alsof het nooit anders had kunnen zijn.

Een paradoxaal avondje

Nadat het heelal even in volstrekte harmonie was, ging alles gewoon weer verder in chaos, op hetzelfde duizelingwekkende tempo. Alhoewel, misschien was dat wel schijn, want ook in de opbouw zat het eigenlijk wel goed met de timing. Het begon wat taai, maar Hertogs ingewikkelde verhaal, dat zichzelf voortdurend in de eigen staart beet, werd helder uit de doeken gedaan. En bleef tegelijkertijd onbegrijpelijk. Althans, voor mij. En voor Theo Maassen volgens mij ook.

Hij deed zijn best de abstracties en paradoxen en vergezichten die Thomas Hertog hem voor te voeten wierp bij te houden en op waarde te schatten. Hij probeerde de perfecte toeschouwer te zijn: een geïnteresseerde leek die zich goed had ingelezen en zijn vinger achter al die onwaarschijnlijke waarschijnlijkheden probeerde te krijgen. Het waren dappere pogingen en soms stelde hij verrassende vragen (‘Hou je van het heelal?’) waarmee hij Hertog dan voor een fractie van een seconde van zijn stuk wist te brengen, maar zijn gebrek aan natuurkundig inzicht speelde hem soms ook wel parten. Helaas heb ik met hetzelfde euvel als Theo Maassen te maken: ik vind het allemaal razend interessant, maar ik begrijp er geen reet van. En ergens weet ik natuurlijk wel dat er ook geen reet van te begrijpen valt en dat ik dat maar te accepteren heb, maar het blijft frustrerend dat Thomas Hertog wel begrijpt wat hij niet begrijpt en ik niet.

Destroyer of worlds

Dat we alleen zijn in het universum was volgens Hertog het meest conservatieve antwoord op de Fermi Paradox waarin, om de beroemde theoretisch natuurkundige Wikipedia te citeren, ‘de grote statistische waarschijnlijkheid van het bestaan van intelligent buitenaards leven in schril contrast staat met een gebrek aan bewijs daarvoor.’ Toevallig had ik eerder die dag op Twitter gezien dat een andere bekende kosmoloog, Elon Musk, schreef dat hij dit antwoord op de Fermi Paradox, het meest angstaanjagende van alle mogelijke antwoorden vindt. Een paar tweets later tweette Musk: ‘I am become meme, destroyer of shorts.’ Een duidelijke verwijzing naar Robert Oppenheimer die na de eerste test van de atoombom zei dat hij zich als Vishnu voelde: ‘Now I am become death, destroyer of worlds.’

Precies die uitspraak van Oppenheimer liet Hertog ook zien. Naar aanleiding daarvan kwam hij met Theo Maassen in discussie over de verantwoordelijkheid van de wetenschap voor de maatschappelijke implicaties van haar ontdekkingen. Volgens Hertog zitten we momenteel, met de vlucht die artificial intelligence aan het maken is, op eenzelfde tweesprong als de wetenschap stond toen ze meewerkte aan de ontwikkeling van de atoombom en onvoldoende nadachten over de gevolgen. AI baseert zich nu nog op menselijke kennis, straks gaat AI met zichzelf aan de haal en komt het op plekken waar Star Trek nooit gekomen is. Misschien kan AI de volgende Einstein voortbrengen en met oplossingen voor de grote kosmische raadsels komen die we zelf in geen eeuwen hadden kunnen bedenken. Dit indachtig is het zaak het welzijn van de mensheid centraal te stellen en niet enkel dat van Elon Musk.

Kuifje in de kosmos

Zoals wel vaker gezegd op deze plek bestaan er eigenlijk twee soorten zomergasten. De ene soort zoekt het verhaal bij de uitgekozen fragmenten, de andere soort zoekt fragmenten bij het te vertellen verhaal. Thomas Hertog behoorde duidelijk tot de tweede categorie. De fragmenten stonden volledig in dienst van het verhaal dat hij te vertellen had. De eerste foto van een zwart gat, David Attenborough die op zijn buik ligt om een orchidee te bestuderen, Hannah Arendt die zegt dat er uiteindelijk niets anders op zit dan te vertrouwen op het menselijke… alles om zijn kosmisch humanistische verhaal zo duidelijk mogelijk uit de doeken te doen.

Ondertussen kwamen we zo goed als niets te weten over het persoonlijk leven van Thomas Hertog. Ja, hij was een jaar of 23 toen hij Stephen Hawking op zocht om samen terug te reizen naar het begin van de tijd. En net als Stephen Hawking heeft hij een zwak voor Iran, waar zijn keuzefilm (De Witte Ballon) vandaan komt. Maar wat hij bijvoorbeeld graag doet in zijn vrije tijd, en of hij vroeger door de nonnetjes is geslagen, en of hij ooit heeft meegedaan aan een Jeffrey Jones-look-a-like-competitie, en of hij van zijn eigen scheten geniet: we kwamen het niet te weten. Hoeft ook niet natuurlijk. Integendeel zou ik zelfs willen zeggen. Laat Kuifje in de kosmos maar over de kosmos vertellen. Over zwarte materie, pulsars, het anti-intuïtieve van de kwantummechanica, het ontstaan van de tijd en over de evolutie van de natuurwetten. Het kan me niet lang genoeg duren, wie weet zal ook ik ooit begrijpen wat ik niet begrijp.