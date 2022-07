Zomergasten 2022 met Sandra Phlippen

“Een nieuw perspectief op welvaart waarin klimaat en welzijn centraal staan, is een leidraad in mijn filmavond”, schrijft Sandra Phlippen, VPRO’s Zomergast van komende avond.

Waar moeten we Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro, van kennen? Ze schreef columns voor het AD en nu voor het FD (Financieele Dagblad). Verder kunt u haar op televisie gezien hebben als gast bij Nieuwsuur, Buitenhof, Op1 en in recent verleden ook bij RTL Late Night en Jinek. Of u heeft haar gehoord op de radio bij, onder andere, BNR Nieuwsradio.

Ze is volgens de VPRO een gewaardeerde gast in die programma’s omdat ze een ‘talent voor klare’ taal heeft. Anders gesteld (in 5 redenen om naar haar te kijken): ‘Ze maakt de economie behapbaar’.

Dat brengt ons op de hamvraag. Waarom lijkt het een natuurwet te zijn dat bij schaarste de prijzen omhoog vliegen? Een gek voorbeeldje: stel het lukt de veestapel te halveren, hoe duur gaat dan een pondje rundergehakt worden? Kan Sandra Phlippen daar de tanden eens inzetten?

Behalve economische vraagstukken komt wellicht de klimaatproblematiek ook aan de orde. Phlippen is van mening dat ‘de politiek z’n vingers niet durft te branden aan een eerlijk verhaal’ en dat ‘de financiële wereld een sleutelrol spelen in de klimaattransitie’.

Dat zou zomaar een zware avond kunnen worden want “we leven in een tijd die begint te lijken op een perfecte storm”, is nog een citaat op haar Zomergast-pagina. Maar we mogen een hoopvolle avond verwachten want Sandra Phlippen wil ons “behoeden voor fatalisme”. Ze hoopt met haar Zomergastenavond ons te motiveren tot “activisme en ondernemerschap”.

Sandra Phlippen, vanavond om 20.20 uur bij NPO 2. Uw gedachten en opmerkingen tijdens de uitzending graag hieronder in de reacties. En morgen natuurlijk Sargasso’s Zomergastenrecensie, ook deze keer van onze collega Gwen van Eijk.